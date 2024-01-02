К продажам можно подходить по-разному. Некоторые люди, увидев в «избранном» большую скидку на платье, спешат потратить все свои сбережения на одежду на предстоящий год, а другие подходят к такому шопингу с умом.
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