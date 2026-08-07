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Максим Петров: «Балтика» готова выигрывать еще больше, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров заявил о готовности калининградцев превзойти результат прошлого сезона.

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