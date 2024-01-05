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  • Александр Пятнистый
    ну про банку с огурцами в прошлом годе было сообщение, да и закусь под горилку з перцем самая первая))))10 из 10: Залужны...
  • Геннадий Хрипунов
    А теперь этого холуя  пиндоско-фашиского-нациста Славкого и других нацистов Европы, Америки и т. д, надо отдавать его...Украинские солдат...
  • Дина Скребец
    Ох ты! спасибо за информацию. Просветили! 😂😂👍10 из 10: Залужны...

Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония

Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония

Геополитическое мастерство руководства Соединенных Штатов лишилось своей былой хватки, так как даже многочисленные конфликты и войны, начатые или поддерживаемые Вашингтоном по всему миру, перестали приносить процветание.

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