Геополитическое мастерство руководства Соединенных Штатов лишилось своей былой хватки, так как даже многочисленные конфликты и войны, начатые или поддерживаемые Вашингтоном по всему миру, перестали приносить процветание.
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