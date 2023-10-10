Чаще всего россияне увольняются из-за отсутствия профессионального развития

Аналитики Русской школы управления (РШУ) провели опрос среди сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и узнали, как часто они меняют работу, почему увольняются и предпринимают ли руководители какие-то меры, чтобы их отговорить.
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