Глава Следственного комитета предложил вернуть смертную казнь

Галина глушкова

То есть убили человека и забыли его. А жизнь преступника священна. А вот сейчас решается судьба убийцы, и вступает в игру гуманизм и человеческие ценности. Нельзя убивать, нужно кормить, выгуливать, потом выпустить, и обеспечить работой, создать условия для жизни и прочее. Убитого же всеравно не воскресить. Мне кажется, что такое законодательство только в России. Сегодня по телевидению передают, что мужик загорал голый на детской площадке, и не первый раз, просто извращенец. Мамочка с ребенком сделала ему замечание и сняла на телефон. Он наподдал ей несколько раз по голове, она написала заявление в полицию. Извращенца задержали, и наказали за мелкое хулиганство - 15 суток. То есть избить женщину на улице, это мелкое хулиганство. Я думала, что мелкое хулиганство, это пить алкоголь или курить, или материться в общественном месте. Оказывается бить человека, но не искалечить или не убить, в России тоже мелкое хулиганство. Вот как оценивается жизнь и достоинство человека российским законодательством.