БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Всё это похоже на дибелизм,борятся с нормальными людьми!"Такое поведение ...
  • Maxim
    ВККС надо проверить: там могут быть враги..НАДРУГАЛСЯ НАД РЕ...
  • Аудрюс
    Да нет, у меня с логикой все....  Просто вы сами не хотите к этому вопросу подойти логически! У нас в стране нет люде...Математика и "арм...

На гибель "Эрнеста" и "Гудвина"

На гибель "Эрнеста" и "Гудвина"

Хочется сказать о многом в связи с гибелью наших операторов БПЛА на штурме. Мир праху их. Минобороны необходимо создать отдельные подразделения БПС (беспилотных систем) Например, на Украине ещё в феврале 2024-го года были созданы «Силы беспилотных систем» - отдельный род войск, - также на поле боя у ВСУ есть отдельная БПЛА-бригада ещё с 2023-го года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЛ
Нина Лаврова
Сталин! Воскресни! Пора!
Ответить
8 час.
алекс кузь
Когда плохо дело , нужно становится гражданином. Так поступил ельцин и другие живые и мёртвые. Те , кто ест своих сограждан , не сожалеют о пище.
Ответить
8 час.
виталий панов
Это называется предательством Родины в высших эшелонах МО РФ! Ни каких этим нелюдям поблажек-лишение всех наград,званий,конфискацию всего имущества у всей родни казнокрадов! Лучше бы повесить,как вора,но не расстрелять как офицера.Эти предатели этого не заслуживают!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх