На гибель "Эрнеста" и "Гудвина"

Хочется сказать о многом в связи с гибелью наших операторов БПЛА на штурме. Мир праху их. Минобороны необходимо создать отдельные подразделения БПС (беспилотных систем) Например, на Украине ещё в феврале 2024-го года были созданы «Силы беспилотных систем» - отдельный род войск, - также на поле боя у ВСУ есть отдельная БПЛА-бригада ещё с 2023-го года.