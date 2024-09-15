Хочется сказать о многом в связи с гибелью наших операторов БПЛА на штурме. Мир праху их. Минобороны необходимо создать отдельные подразделения БПС (беспилотных систем) Например, на Украине ещё в феврале 2024-го года были созданы «Силы беспилотных систем» - отдельный род войск, - также на поле боя у ВСУ есть отдельная БПЛА-бригада ещё с 2023-го года.
На гибель "Эрнеста" и "Гудвина"
Комментарии
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НЛ
Нина Лаврова
Сталин! Воскресни! Пора!
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8 час.
алекс кузь
Когда плохо дело , нужно становится гражданином. Так поступил ельцин и другие живые и мёртвые. Те , кто ест своих сограждан , не сожалеют о пище.
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8 час.
виталий панов
Это называется предательством Родины в высших эшелонах МО РФ! Ни каких этим нелюдям поблажек-лишение всех наград,званий,конфискацию всего имущества у всей родни казнокрадов! Лучше бы повесить,как вора,но не расстрелять как офицера.Эти предатели этого не заслуживают!
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5 час.
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