В Калужской области сохраняется оранжевый уровень погодной опасности

Как сообщает Гидрометцентр России, в Калужской области сохраняется оранжевый уровень опасности. За сутки в нашем регионе ожидается сразу несколько опасных погодных явленийКак сообщает Гидрометцентр России, в Калужской области сохраняется оранжевый уровень опасности.
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