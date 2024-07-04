В Калужской области сохраняется оранжевый уровень погодной опасности

Как сообщает Гидрометцентр России, в Калужской области сохраняется оранжевый уровень опасности. За сутки в нашем регионе ожидается сразу несколько опасных погодных явленийКак сообщает Гидрометцентр России, в Калужской области сохраняется оранжевый уровень опасности.