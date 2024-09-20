Последствия пейджерового теракта для Запада будут катастрофическими

Семен Демин Не думаю, что взрывы пейджеров, приведут к отходу юга и Востока от США.

Владимир Соколов открыли ящик Пандоры. им можно, а почему другим нельзя продать товар с подобной начинкой гражданским? и устроить маассовый теракт с помощью гаджетов.