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Последствия пейджерового теракта для Запада будут катастрофическими

Последствия пейджерового теракта для Запада будут катастрофическими

Юрий Кот   Вчера Израиль под руководством США провел беспрецедентный по своим масштабам теракт с активизацией взрывчатки в тысячах специально настроенных на канал закрытой ливанской связи пейджеров.

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Комментарии
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Семен Демин
Не думаю, что взрывы пейджеров, приведут к отходу юга и Востока от США.
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9 час.
Владимир Соколов
открыли ящик Пандоры. им можно, а почему другим нельзя продать товар с подобной начинкой гражданским? и устроить маассовый теракт с помощью гаджетов.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Сдохни, сволочь пиндосская, мразь бандеровская. У вас  на Украине  пусть земля  подногами  горит.
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3 час.

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