🌊 Пляжи Большой Ялты снова открыты для купания Вчера Черное море у берегов Ялты штормило, поэтому действовал запрет на купание, напомнила глава администрации Янина Павленко.
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🌊 Пляжи Большой Ялты снова открыты для купания Вчера Черное море у берегов Ялты штормило, поэтому действовал запрет на купание, напомнила глава администрации Янина Павленко.