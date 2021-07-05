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Популярное и доступное обезболивающее оказалось эффективным против рака

Популярное и доступное обезболивающее оказалось эффективным против рака

Оно может снизить риск смерти от рака среди онкологических больных на 20%.Согласно новому исследованию ученых из Кардиффского университета (Великобритания) обычный аспирин может снизить риск смерти от рака среди онкологических больных на 20%.

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