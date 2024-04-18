Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин всё знал, но никого не предупредил: Немцы обвинили Москву в прорыве израильского Купола

Путин всё знал, но никого не предупредил: Немцы обвинили Москву в прорыве израильского Купола

Уже не раз и раньше доводилось сталкиваться с такой ситуацией, когда бездоказательно какие-либо громкие или даже менее заметные события на международной арене западные политики и журналисты связывают так или иначе с Российской Федерацией.

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