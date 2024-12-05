СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльз Браун впервые за более чем год, 27 ноября, провели телефонный разговор по обсуждению вопросов безопасности, включая конфликт на Украине.