Посол Палестины: переговоры с Россией коснутся сектора Газа

Globallookpress/Wissam Nassar Переговоры между президентом Палестины Махмудом Аббасом и российским лидером Владимиром Путиным, которые пройдут 10 мая, коснутся обстановки в секторе Газа, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
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