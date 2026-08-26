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Обнимает за талию: в Сети обнаружили новое фото Софии Ротару — как она выглядит сейчас и кто с ней рядом

Обнимает за талию: в Сети обнаружили новое фото Софии Ротару — как она выглядит сейчас и кто с ней рядом

София Ротару, уже несколько лет практически не появляющаяся на публике, неожиданно напомнила о себе. Поводом для обсуждений стал свежий снимок народной артистки из Киева, которым поделился украинский продюсер и организатор концертов Сергей Перман.

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