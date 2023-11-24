«ПОЗЫВНОЙ SEM». Герой России майор Дмитрий Семёнов. «Он шёл в бой, не боясь ничего, не прятался за спинами, всегда шёл сам впереди, защищая своих солдат.
Герой России майор Дмитрий Семёнов
Комментарии
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ВераВерная
Какие прекрасные мужчины погибают...спасибо за рассказ о настоящем герое и прекрасном человеке. Светлая память.
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14 час.
татьяна кирк
Как хорошо, что у него растёт сын ! В нём папины гены, а это значит, что Дима жив в его сыне. со всеми своими прекрасными человеческими качествами, со своим непреклонным характером и закалённым войной мужеством. И будет жить всегда !
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7 час.
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