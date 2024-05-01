Молдавский политик Шапа сообщила о задержание в аэропорту после прилета из РФ

Молдавский политик, экс-кандидат в мэры города Бельцы от оппозиционной партии «Шанс» Виктория Шапа пожаловалась на то, что ее несколько часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из российской столицы.
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