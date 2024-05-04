Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты

Татьяна Хуторская

Обязательно надо прислушиваться к людям, которые жили в период развала СССР в этих республиках. Они знают психологию этих народов и знают как всё происходило. Нам нельзя это забывать и прощать, иначе наступим на те же грабли и получим по полной от этих "друзей".