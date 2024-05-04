1 мая в Душанбе приземлились первые рейсы с депортированными из России мигрантами. Между тем, 2 мая издание "Asia Plus" сообщает, что в Россию перестали пускать граждан Узбекистана и Киргизии.
Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты
Комментарии
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Татьяна Хуторская
Обязательно надо прислушиваться к людям, которые жили в период развала СССР в этих республиках. Они знают психологию этих народов и знают как всё происходило. Нам нельзя это забывать и прощать, иначе наступим на те же грабли и получим по полной от этих "друзей".
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14 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Вы совершенно правы! НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!!!
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12 час.
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