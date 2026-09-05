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При пожаре в свадебном зале в ДР Конго погибли по меньшей мере 22 человека

При пожаре в свадебном зале в ДР Конго погибли по меньшей мере 22 человека

В столице Демократической Республики Конго Киншасе произошел крупный пожар в свадебном зале. Погибли как минимум 22 человека и еще несколько получили тяжелые травмы, сообщило местное издание Actualite .

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