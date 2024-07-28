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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуэйн Уэйд: «Больше всего в Викторе Вембаньяме мне нравится его терпение»

«Игра Виктора Вембаньямы захватывает, и это не отражает в полной мере впечатление от него. Но больше всего, несмотря на все зрелищные моменты и прочее, мне нравится его терпение.

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