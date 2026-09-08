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Царьград

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Вдова композитора Андрея Петрова умерла в Петербурге в 94 года

Вдова композитора Андрея Петрова умерла в Петербурге в 94 года

В Петербурге ушла из жизни Наталия Ефимовна Петрова, музыковед и вдова композитора Андрея Петрова, носившего звание народного артиста Советского Союза.

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