Минобороны сообщило о результатах ударов ВКС России

Российская авиация нанесла удары по объектам в Харьковской области и в ДНР. Су-34 ВКС России уничтожили пункты временной дислокации и управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны.
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