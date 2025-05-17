Тайные эмоции: эксперты сказали, что скрыли Зеленский и Макрон в Албании

На саммите в Албании Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом показали разные эмоции и поведение.