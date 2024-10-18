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"Является ли существование гетеросексуальной пары без плаката "Дети — круто" пропагандой?". В сети обсуждают закон о запрете пропаганды чайлдфри

"Является ли существование гетеросексуальной пары без плаката "Дети — круто" пропагандой?". В сети обсуждают закон о запрете пропаганды чайлдфри

Накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (идеология отказа от деторождения).

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