Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском дне голосования, воспользовавшись онлайн-форматом, чтобы отдать свой голос за депутатов Государственной думы девятого созыва.
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