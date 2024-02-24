Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы Верховного суда Лебедева

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в связи с уходом из жизни председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил соболезнования его родственникам.
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