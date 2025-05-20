Эксперты сообщили о падении предложения дропперских карт на черном рынке

Предложений о продаже «дропперских комплектов», включающих в себя копию паспорта клиента банка, его счет и симку, на черном рынке сейчас нет ни за какие деньги, сообщил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.