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Пронедра

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Указ подписан, решено: баню снесите — касается всех, у кого есть дача или участок

Указ подписан, решено: баню снесите — касается всех, у кого есть дача или участок

Указ подписан, решено: баню снесите — касается всех, у кого есть дача или участок Ольга ВайленкоНедавно в России были приняты значительные изменения в законодательство, касающееся использования дачных и огородных участков.

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