ФСБ задержала в ЛНР собиравших данные для ВСУ украинских шпионов

ФСБ задержала в Луганской Народной Республике двух украинских шпионов, которые собирали данные о российской армии и передавали их Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили 29 февраля в пресс-службе УФСБ по ЛНР.
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