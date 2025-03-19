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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Русские не сдаются

Русские не сдаются

Эта статья вышла в США   в The Dallas Morning News.   После очередной бомбардировки в Кандагаре, американцы берут в плен полевого командира Талибан.

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Комментарии
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Николай Артамонов
Ни одна импортная сволочь не поймёт Русского характера и Русского воина,сколько бы лет ему не было!!!
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9 час.
Гулька
Что скажешь тут: ВЕЧНАЯ СЛАВА РУССКОМУ СОЛДАТУ!
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7 час.
Ингерман Ланская
за последние 120 лет у нас такого Верховного не было.
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2 час.
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