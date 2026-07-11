СК начал проверку после падения дерева на ребёнка в Тверской области

В Конаковском районе Тверской области дерево упало на малолетнего ребёнка, что привело к его гибели. Следственное управление Следственного комитета России по региону начало доследственную проверку по данному происшествию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии