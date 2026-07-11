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Царьград

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СК начал проверку после падения дерева на ребёнка в Тверской области

СК начал проверку после падения дерева на ребёнка в Тверской области

В Конаковском районе Тверской области дерево упало на малолетнего ребёнка, что привело к его гибели. Следственное управление Следственного комитета России по региону начало доследственную проверку по данному происшествию.

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