Смоленских автомобилистов предупреждают о смертельно опасной ловушке на Волоке

Смоленским и приезжим автомобилистам настоятельно рекомендовали быть предельно осторожными на участке дороги Большая выбоина, которая может привести к серьёзному ДТП, в том числе с летальным исходом, образовалась на автодороге по улице 2-й Верхний Волок в Промышленном районе Смоленска.