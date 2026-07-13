Умный город для туриста: как Москва осваивает мировые тренды TravelTech

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Приезжая в Москву, турист сталкивается с технологиями почти на каждом шагу: в отеле можно зарегистрироваться по биометрии, еду за полчаса привозит ровер, привычную экскурсию заменяет прогулка в VR-очках, а ресторан на вечер подбирает ИИ-ассистент в приложении.
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