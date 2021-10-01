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Актер Иван Колесников сломал челюсть на «Ледниковом периоде»

Актер Иван Колесников сломал челюсть на «Ледниковом периоде»

Участник «Ледникового периода» актер Иван Колесников сломал челюсть на репетиции шоу, сообщает «Московский комсомолец».

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