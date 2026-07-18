ВСУ используют боеприпас для беспилотников «Пузатый змей» В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Украины начали активно применять специализированный бое.
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ВСУ используют боеприпас для беспилотников «Пузатый змей» В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Украины начали активно применять специализированный бое.
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