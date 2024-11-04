Кому в РФ дадут меньше денег на пенсию: ответ экономиста Ирэн ОрлонскаяВ России запущена программа долгосрочного накопления, по условиям которой государство удваивает сумму, которую граждане вносят на свои счета.
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