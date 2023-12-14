Прокуратура Красноярского края снова заподозрила энергетиков в бездействии

Прокуратура Красноярского края вновь заподозрила энергетиков в бездействии. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека (ч.
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