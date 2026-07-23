Из тамбовской больницы выписали первого пострадавшего при атаке беспилотников на Котовск

Сегодня, 23 июля, из городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове выписан первый пострадавший в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске.
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