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Новости Тамбова

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Из тамбовской больницы выписали первого пострадавшего при атаке беспилотников на Котовск

Из тамбовской больницы выписали первого пострадавшего при атаке беспилотников на Котовск

Сегодня, 23 июля, из городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове выписан первый пострадавший в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске.

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