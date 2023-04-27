Голос Мордора: Почему Запад лишил Украину ядерного оружия

Говорящий рот Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что политика США вместе с рядом стран Запада, вынудивших Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту в Украине Удивительно, но Миша Подоляк сказал почти что правду.