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Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

  Объявлен сезон охоты на элитные части самостийной армии и их западных инструкторов Говорун и вещатель «перемог» оперативно-стратегической группировки, которой командует генерал-неудача Тарнавский, Лиховой подал в отставку.

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