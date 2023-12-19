«Нужно много миллионов»: почему Николаю Баскову пришлось влезть в долги

Николай Басков признался, что ему пришлось взять кредит. Неужели у народного артиста России закончились деньги? Когда он, наконец, заедет в свой загородный дом? Почему певец никогда не наряжает елку сам? И как Басков учил себя отдыхать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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