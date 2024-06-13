Вместо золотой вспыхнула урановая лихорадка – Bloomberg

Атомная энергетика получила политическую и экологическую индульгенцию. Ей было прощено все, и теперь большинство развитых и развивающихся стран (кроме разве что Германии) хотят иметь у себя новомодный источник тепла и электричества.
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