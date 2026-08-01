Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев после домашней победы над «Локомотивом» (2:1) во 2-м туре РПЛ высказался о том, что дагестанская команда временно вышла на первое место в турнирной таблице.
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