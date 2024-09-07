Бескровные дуэли: спорт и развлечение 1900-х годов

Дуэль Евгения Онегина с Владимиром Ленским. Художник И. Репин. | Фото: commons.wikimedia.org. Если бы только оружие, которым стрелял Жорж Шарль Дантес в Александра Сергеевича Пушкина еще в 1837 году, было заряжено восковыми пулями – сегодняшний мир мог бы быть совсем другим.