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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» до 14 матчей продлил серию без поражений – 11 побед и 3 ничьих

«Ювентус» до 14 матчей продлил серию без поражений – 11 побед и 3 ничьих

В рамках 1/8 финала туринский клуб разгромил «Салернитану» (6:1). В 14 последних матчах у «Ювентуса» 11 побед и 3 ничьих.

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