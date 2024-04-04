«Северсталь» завершила приобретение дистрибуционного бизнеса «А ГРУПП»

«Северсталь» завершила сделку по приобретению дистрибуционного бизнеса корпорации «А ГРУПП» (одной из крупнейших металлосервисных корпораций России) у структур Алексея Зайцева, являющегося учредителем и генеральным директором компании, следует из пресс-релиза «Северстали».