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Юрия Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса»

Юрия Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса»

Его пост занял заместитель министра транспорта БакановЮрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос», сообщила пресс-служба Кремля.

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