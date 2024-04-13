Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 14 апреля 2024 года, запреты дня Марина ОнегинаВ воскресенье, 14 апреля 2024 года, православные будут отмечать праздник, посвященный памяти мучеников, которые пострадали за свою веру в Христа.