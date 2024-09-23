Окружение Дженнифер Лопес обеспокоено ее пристрастием к алкоголю, появившимся на фоне развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес недалеко ушла от Бена Аффлека в попытке заглушить боль от расставания. Прежде не раз сообщалось, что на актере развод с певицей сказался наихудшим образом: якобы он снова стал выпивать, прекратил заботиться о внешнем виде и здоровье.