Окружение Дженнифер Лопес обеспокоено ее пристрастием к алкоголю, появившимся на фоне развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес недалеко ушла от Бена Аффлека в попытке заглушить боль от расставания. Прежде не раз сообщалось, что на актере развод с певицей сказался наихудшим образом: якобы он снова стал выпивать, прекратил заботиться о внешнем виде и здоровье.
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