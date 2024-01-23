Американский журналист рассказал о зависимости Зеленского

Журналист Time Шустер: у Зеленского есть «наркотическая зависимость» от внимания Американский журналист издания Time Саймон Шустер в интервью газете Le Figaro рассказал, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «наркотическая зависимость» от внимания публики.
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