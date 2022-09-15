Как распознать мошенников, учили пенсионеров участковые Уссурийска

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!" сотрудники полиции рассказывают жителям Приморского края об уловках мошенников и дают рекомендации по обеспечению имущественной безопасности.
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