Как распознать мошенников, учили пенсионеров участковые Уссурийска

Как распознать мошенников, учили пенсионеров участковые Уссурийска

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!" сотрудники полиции рассказывают жителям Приморского края об уловках мошенников и дают рекомендации по обеспечению имущественной безопасности.

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